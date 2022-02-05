«Газпром» сообщил, что из европейских подземных хранилищ отобрано уже 81% закачанного летом газа

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ), по состоянию на конец января 2022 года, опустели уже на 81% от объема газа, закачанного туда в летний период, Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По данным на 30 января, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27,2%, или на 14,2 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Всего объем активного газа, то есть готового для отбора, составляет 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

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Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы газа опустились до 11,4 млрд куб. м, что на 46,3% ниже показателя прошлого года и на 3,9 млрд куб. метров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

В то же время, как ранее сообщал ТАСС, потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе 2022 года стали рекордными не только для этого месяца, но и достигли абсолютного максимума за все время наблюдений с 2011 года. Поступления сжиженного газа с терминалов 30 января составили около 356 млн куб. м, что является рекордным показателем для этой даты и в 1,9 раза больше среднего показателя за последние пять лет.

Всего, по состоянию на 30 января, с начала месяца поток регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) в европейскую газотранспортную систему составляет уже 11,12 млрд куб. м. Таким образом, еще за день до конца января поставки СПГ в Европу обновили абсолютный рекорд ноября 2019 года (чуть более 11 млрд куб. м).