Монтенегро надеется на создание региональной компании для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода

Монтенегро надеется на создание в первой половине 2022 года региональной компании для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода.

Об этом сказал госсекретарь по энергетике и горнодобывающей промышленности Монтенегро Марко Перунович в интервью Trend.

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«Монтенегро планирует создать два энергетических объекта на побережье мощностью 50 и 150 мегаватт», — сказал Перунович.

Госсекретарь отметил, что Монтенегро планирует получать около 250-300 тысяч кубометров газа по Ионическо-Адриатическому трубопроводу.

«Все страны — участницы этого проекта должны работать сообща для его успешной реализации», — сказал Перунович.

Госсекретарь также сообщил о том, что его страна сосредоточена и на переходе к «зеленой» энергетике.

«Для этого Монтенегро нуждается в новых стабильных энергетических проектах, в основе которых лежит природный газ», — сказал Перунович.