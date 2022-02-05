Румыния высоко оценила вклад ЮГК в развитие энергосистемы Европы

«Спустя более семи лет после старта этого амбициозного энергетического проекта, первая фаза ЮГК уже более года завершена, став важным источником поставок энергоресурсов для Европы».

Об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску в интервью агентству «Репорт».

По его словам, Южный газовый коридор – это проект, который Румыния поддерживала с самого начала, все больше и больше доказывающий, особенно в контексте актуальных энергетических кризисов, свою важность для энергетической безопасности Европы.

«Это был год чрезвычайных испытаний для энергетического сектора всех стран, и объемы азербайджанского газа, транспортируемые по инфраструктуре Южного газового коридора, стали подстраховкой для многих государств региона. Впервые были осуществлены прямые поставки азербайджанского природного газа в Европу. Важно, чтобы эти усилия были продолжены, потому что многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к этому успешному проекту, и это могло бы способствовать реализации будущих этапов развития».

Он также напомнил, что с 2018 года Румыния участвует в министерских встречах Консультативного совета ЮГК, выражая свою поддержку реализации этого важного проекта по укреплению европейской энергетической безопасности.

«Румыния и Азербайджан имеют значительный потенциал для укрепления своих отношений в сфере энергетики, и мы убеждены, что прямой диалог с партнерами в Азербайджане может позволить определить новые направления сотрудничества в энергетической сфере. В обеих странах у нас есть очень хорошие специалисты в области энергетики, и мы можем разрабатывать взаимовыгодные энергетические проекты для поддержки экономического развития наших стран. Мы заинтересованы в более значительном присутствии румынских компаний в Каспийском регионе, в том числе на азербайджанском рынке, и мы также хотели бы видеть более широкое присутствие в Румынии компаний из Азербайджана», — подчеркнул глава минэнерго Румынии.