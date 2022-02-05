Ситуация в зоне ответственности РМК продолжает накаляться: Баку будет вынужден вмешаться

Ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжает накаляться. Правда, на сей раз речь идет о внутренних «разборках». Но эти внутренние «разборки» создают серьезный риск силового сценария внутри «огрызка», что уже не может быть безразлично для Азербайджана. Расскажем подробнее. По сообщению ряда армянских ТГ-каналов и СМИ, сепаратисты затеяли «конституционную реформу». Ее уже одобрил местный «парламент», затем концепцию реформ предоставят Араику Арутюняну.

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Понятно, что «конституция» сепаратистов заведомо не будет иметь юридической силы. Но не секрет: «конституционные реформы» — это лишь внешнее оформление разгорающейся в «огрызке» борьбы за влияние. В «огрызке» запланированы «досрочные выборы», и,по данным местных источников, здесь уже формируется впечатляющая группировка из «бывших» ханкендинских бонз, которые намерены побороться за власть на предстоящих «досрочных выборах». В числе ее участников называют не только Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, но и Левона Мнацаканяна, и Аршавира Гарамяна — а это уже «полевые командиры», уверенные, что все вопросы лучше всего решаются при помощи автомата Калашникова и брошенной в окно гранаты. К тому же игра стоит свеч. Местная верхушка в результате 44-дневной войны и освобождения ранее оккупированных азербайджанских земель уже лишились и весьма прибыльного бизнеса, доступ к распределению финансовой помощи, неважно, от Еревана или диаспоры по каналам фонда «Айастан», превращается едва ли не в единственный возможный способ поправить свое финансовое благополучие. Наконец, не секрет, что «карабахский клан» не отказался от планов превратить «огрызок» в свой главный бастион, а команда Пашиняна — этого ни в коем случае не допустить. Тем более что при весьма условном контроле в Лачинском коридоре сюда вполне могут проехать и вооруженные боевики из Еревана.

И все эти страсти разгораются на крошечной территории, перенасыщенной сверх всякой меры и оружием, и персонами, готовыми пустить его в ход, от местных любителей «пострелять» до наемников и «добровольцев». Будем откровенны: со стороны росмиротворцев пока что не заметно никаких «упреждающих действий». Нет ни отработки соответствующего сценария на учениях, ни, самое главное, реальной работы по разоружению незаконных формирований и изъятию «гуляющего» по рукам оружия. В всяком случае, в официальных сводках РМК старательно указывается, сколько здесь раздали гречки и тушенки, но нет ни слова об изъятых «стволах».

Намеренно оставим в стороне гадания, кто и кого здесь поддержит, кто чью сторону займет и т.д. Важно другое. Если кто забыл, Карабах, включая зону действия РМК — это суверенная территория Азербайджана, его население — наши граждане. А значит, в случае «осложнения ситуации» именно у нашей страны появляется не просто право вмешаться — мы по сути обязаны это сделать. Особенно если российский миротворческий контингент пока что не проявляет адекватного реагирования на риски. Будет ли это армия, внутренние войска, спецназ СГБ или коммандос — этот вопрос должны решать военные специалисты. Но готовить сценарии, в том числе и в конфиденциально-дипломатической сфере, надо уже сегодня. Не дожидаясь, пока «начнется». Особенно на фоне безответственности РМК.

Нурани, обозреватель Minval.az