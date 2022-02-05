Тайвань осудил заявление Путина и Си Цзиньпиня

Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа «одного Китая» и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

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РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. Помимо прочего, в заявлении говорится, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, отмечает РИА Новости.

«В ответ на «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)», — говорится в заявлении.

В заявлении Тайваня также указано, что «Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им».