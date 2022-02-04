Байрамов отметил равноправный характер партнерства между Азербайджаном и ЕС

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Комиссаром по вопросам соседства и расширения Европейского Союза (ЕС) Оливером Вархели.

В ходе встречи Джейхун Байрамов сказал, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются на основе равноправного партнерства. Касаясь успешного проведения VIII заседания Консультативного совета Южного газового коридора с участием комиссаров ЕС, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства с ЕС в сфере энергетики.

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