Посол США отметил роль ЮГК в энергетической безопасности Европы

Южный газовый коридор играет неоценимую роль в энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«США высоко ценят 30-летнее партнерство с Азербайджаном в области экономического, энергетического сотрудничества и безопасности», — сказал американский дипломат.

Посол подчеркнул неоценимую роль Южного газового коридора в энергетической безопасности Европы.