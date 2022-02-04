ЕС готов помочь Азербайджану в делимитации и демаркации

«Мы заинтересованы в снижении напряженности между Азербайджаном и Арменией».

Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

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Он отметил, что ЕС готов оказать помощь в плане делимитации и демаркации: «Евросоюз готов оказать поддержку и в разминировании, причем готов оказать в этих сферах не только техническую, но и финансовую поддержку. Мы постараемся определить, в какой форме может быть оказана поддержка. ЕС может оказать поддержку не только в деле примирения, но и в усилиях по восстановлению» (цитата по АПА).

Комиссар ЕС добавил, что они рассматривают Азербайджан как ключевого партнера в регионе.