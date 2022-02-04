Азербайджан может сыграть роль моста между ЕС и Центральной Азией, сказал Байрамов

«В прошлом году торговый оборот между Европейским Союзом и Азербайджаном составил 15,2 миллиарда долларов».

Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с комиссаром Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

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Дж. Байрамов отметил, что этот рост был в основном связан с повышением цен на газ: «Несмотря на то, что Азербайджан является экспортером нефти и газа, он уделяет особое внимание развитию альтернативных источников энергии. Азербайджан взял на себя обязательства в этой сфере. В этом направлении есть большой потенциал, и сегодня он обсуждался».

Министр иностранных дел отметил, что Азербайджан может сыграть роль моста между ЕС и странами Центральной Азии в сфере транспорта: «Среди обсуждаемых тем были и цифровые коридоры» (цитата по АПА).