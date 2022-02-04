Комиссар ЕС отметил важность ЮГК для ЕС

Южный газовый коридор имеет важное значение для Европейского союза

Об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Оливер Вархели на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

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Комиссар Вархели отметил, что ЕС привержен энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном.

«Мы хотим получить больше газа не только для ЕС но и для балканских стран», — заявил комиссар ЕС, отметив, что Азербайджан является надежным партнером и поставщиком энергоресурсов в Европу. Его слова приводит «Репорт».