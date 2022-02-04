В настоящее время ситуация на газовом рынке нестабильная, заявил Ильхам Алиев

«В настоящее время ситуация на газовом рынке не стабильная, цены волатильны. Учитывая эти факторы, в этом году Азербайджан еще больше увеличит экспорт по сравнению с прошлым годом. Этому способствует большой потенциал природного газа Азербайджана».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Его слова приводит «Репорт».

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