Байрамов — о сроках подписания нового соглашения ЕС-Азербайджан

Новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с комиссаром ЕС по энергетике Оливером Вархели.

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По словам главы МИД, которые приводит «Репорт», подписание соглашения несколько затянулось из-за пандемии. «Считаем, что все открытые вопросы решатся и есть возможность подписания договора в 2022 году», — добавил Байрамов.

По словам министра, развитие существующих диалогов по ряду направлений позволит нам больше расширить экономические связи Азербайджана и ЕС.

«Сегодня ЕС является нашим крупнейшим экономическим партнером. Наши отношения развиваются, ведутся регулярные обсуждения», — отметил Д. Байрамов.