На новых рынках есть потребность в азербайджанском газе, заявил президент Алиев

«На сегодняшнем заседании участвует больше стран и компаний, чем в прошлом году. У нас есть новые участники, и это показывает, что на новых рынках есть потребность в азербайджанском газе. Мы готовы, потому что Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергоресурсов на международные рынки».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Его слова приводит «Репорт».

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