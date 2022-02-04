«Уверен, доказанные запасы будут еще больше»: Алиев заявил, что Баку будет наращивать добычу газа и экспорт

Азербайджан в 2021 году экспортировал 19 млрд кубометров газа, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. Из них 8,5 млрд кубометров экспортировано в Турцию, порядка 7 млрд кубометров — в Италию, остальной объем пришелся на Грузию, Грецию, Болгарию», — сказал Алиев в пятницу, выступая на VIII заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора.

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По словам главы государства, Азербайджан будет наращивать добычу газа и экспорт.

Президент отметил, что доля азербайджанского газа в потреблении в некоторых странах достигает 80%, в других 15-20%. «Эти показатели растут так как мы собираемся увеличивать добычу. В этом году по сравнению с 2021 годом мы увеличим экспорт газа. Конечно, же существует большой потенциал, особенно сейчас с учетом нестабильности газового рынка», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Президент также подчеркнул, что доказанные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. «Конечно, самое большое месторождение «Шах-Дениз», запасы которого достигают 1 трлн кубометров. Уверен, что будет больше. Если посмотреть на наш опыт разработки нефтегазовых месторождений, то можно увидеть, что всегда результаты всегда оказываются выше прогнозируемых», — отметил глава государства.

По его словам, это становится возможным за счет использования новых технологий и открытия новых месторождений. «Я уверен, что доказанные запасы газа Азербайджана будут еще больше», — отметил Алиев.

Касаясь разработки месторождений газа, президент, в частности, назвал месторождение «Абшерон» на Каспии. «Добыча газа здесь начнется, возможно, менее чем через год. На первом этапе планируется добывать 1,5 млрд кубометров. Это небольшие объемы, но для некоторых стран они представляют большое значение», — подчеркнул Алиев.

Президент также сообщил, что месторождение «Бабек» обладает запасами газа в 400 млрд кубометров, «Умид» — 200 млрд кубометров. «Кроме того, у нас большие надежды на блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. В глубоких пластах этих месторождений будет несколько сотен миллиардов кубометров газа и считаю, что в ближайшее время этот газ сможет добываться», — отметил Алиев.