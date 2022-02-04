Эрдоган: Зеленский сказал, что готов приехать, куда мы скажем

Турция готова организовать встречу на высшем уровне с участием президентов РФ и Украины. Соответствующая договоренность с украинским лидером уже достигнута. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы с турецкими журналистами на борту самолета, возвращаясь из визита в Киев.

Эрдоган сообщил, что довел до сведения Зеленского готовность Турции к вкладу в снижение напряженности между Украиной и РФ. «Зеленский сказал мне: Как только, вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажите», — рассказал турецкий лидер.

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По словам президента Турции, в случае, если после встречи с Владимиром Путиным, российская сторона одобрит идею турецкого посредничества, Анкара будет готова внести посильный вклад в процесс диалога между Москвой и Киевом.

«Я придаю особую значимость предстоящей встрече с президентом России. Анкара готова также предоставить площадку для технических обсуждений шагов по снижению эскалации в регионе», — отметил президент.