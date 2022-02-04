«У меня были беседы с Ильхамом Алиевым»: Эрдоган готов стать посредником между Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что после своей встречи с главой РФ Владимиром Путиным, Анкара получит роль посредника между Москвой и Киевом.

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«Если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе в качестве посредника и, надеюсь, постараемся внести свой вклад. Тем временем Ильхам Алиев побывал с визитом в Украине. Кроме того, здесь побывал и Борис Джонсон. Мы хотим скомпилировать эти визиты позже и составить соответствующий шаг. У меня были беседы с моим братом Ильхамом Алиевым после его визита в Украину. Главное, сделать все возможное, чтобы решить эту проблему без промедления», – заявил турецкий лидер.