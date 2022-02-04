Эрдоган заявил о договоренности с Зеленским об организации его встречи с Путиным

Эрдоган заявил о достижении договоренности с Зеленским об организации его встречи с Путиным.

Страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности между Россией и Украиной. Такое мнение выразил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы с турецкими журналистами на борту самолета, возвращаясь из визита в Киев.

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«На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процесс (напряженность между РФ и Украиной — прим.), то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса. <…> Я придаю большое значение встрече с господином [президентом России Владимиром] Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса», — приводит его слова телеканал CNN TÜRK.

Кроме того Эрдоган отметил, что Турция готова использовать израильский газ внутри страны и доставлять его в Европу.