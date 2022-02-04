Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях, вступающих в «новую эпоху»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, сообщили в Кремле.
«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества», — сказано в тексте.
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Там также говорится, что стороны:
— намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран;
— выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности, против «цветных революций»;
— нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности;
— собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры;
— выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми;
— выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции, этот вопрос лежит в научной плоскости.