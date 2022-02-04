Армянские реваншисты отказались от участия в президентских выборах

Парламентские оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не выдвинут кандидата на пост президента Армении и не станут участвовать в выборах. Об этом говорится в распространенном в пятницу их совместном заявлении, передает ТАСС.

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«Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов. Фракции «Армения» и «Честь имею» приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах», — заявили они.