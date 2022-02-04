Кадри Симсон рассказала, как Баку помогает Евросоюзу держать цены под контролем

В нынешних условиях роста цен на энергоносители и ограниченных объёмов газа на рынке актуальность Южного газового коридора для повышения безопасности поставок в Европу только возросла, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Азербайджан предлагает ЕС поставки газа из нового источника и по новому маршруту. Я считаю, что TAP [европейская часть Южного газового коридора] оказывает положительное влияние на страны и регионы, в которые он поставляет газ, и вносит большой вклад в обеспечение надежных, конкурентоспособных и доступных поставок в Юго-Восточной Европе. Южный газовый коридор имеет стратегическое значение для Евросоюза», — сказала она агентству «Тренд».

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Она напомнила, что поставки газа через TAP начались в декабре 2020 года и к лету этого года будут доведены до полного объёма в 10 миллиардов кубометров.

«Часть этих мощностей используется на рынке Южной Европы, что делает данный регион менее зависимым от одного поставщика. Оставшиеся объёмы поставляются в Италию и позволяют итальянскому газовому рынку еще больше диверсифицировать маршруты поставок, повысить безопасность поставок и сделать газовый рынок более ликвидным и конкурентоспособным», — добавила Симсон.

Еврокомиссар подчеркнула, что любое новое или дополнительное предложение помогает снизить ценовое давление.

«Поставки посредством Южного газового коридора на газовый рынок Италии изначально оказали существенное влияние на снижение оптовой цены на газ на этом рынке. Это лучшее доказательство того, что открытые, конкурентные газовые рынки с диверсифицированными газовыми маршрутами являются лучшим вариантом для ЕС, чтобы держать цены на газ под контролем. Южный газовый коридор помогает ЕС в достижении этой цели. Поэтому мы рассчитываем на стратегическое энергетическое сотрудничество с Азербайджаном», — добавила она.

Говоря о мерах по смягчению последствий газового кризиса в Европе, Симсон отметила, что «мы обращаемся к нашим основным поставщикам, включая Азербайджан, чтобы изучить возможности увеличения поставок в ЕС. Это уменьшит ценовое давление, а также укрепит надежность поставок».