Еврокомиссар о переговорах в Баку: Это возможность подтвердить энергетическое партнерство

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон поделилась в своем Twitter-аккаунте о Восьмом консультативном совете Южного газового коридора, который состоится завтра в Баку.

Комиссар отметила, что проведет двусторонние встречи с министрами: «У меня также будет несколько двусторонних встреч с министрами».

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«Это своевременная возможность подтвердить стратегическое энергетическое партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном», — написала она.