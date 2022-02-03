Бочка Brent впервые с октября 2014 года торгуется за $91,1

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,8%, до $91,08 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:59 мск (22.59 — бак.вр.).

По состоянию на 21:53 мск (22.53 — бак.вр.), стоимость Brent росла на 1,82%, торгуясь на уровне $91,1 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $91 за баррель в октябре 2014 года.

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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года дорожала на 2,03%, до $90,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:03 мск (23.03 — бак.вр.).