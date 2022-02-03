Польскую компанию не интересует долгосрочный контракт с «Газпромом»

Польская энергетическая компания PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу польской организации Павла Маевского.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с «Газпромом», — сказал он.

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Соглашение PGNiG с «Газпромом» (Ямальский контракт от 25 сентября 1996 года), который был подписан еще в 2010 году, истекает в конце нынешнего года.