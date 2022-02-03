Хикмет Гаджиев и Оливер Вархели обсудили партнерство между ЕС и Азербайджаном

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели обсудил с помощником президента Азербайджанской Республики — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым — партнерство между ЕС и Азербайджаном.

Об этом Оливер Вархели написал в Twitter.

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«Сегодня в Баку прошла моя встреча с Хикметом Гаджиевым. В преддверии Консультативного совета Южного газового коридора мы говорили об энергетическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном, важности энергетической безопасности, обсудили укрепление нашего партнерства в рамках Экономического и инвестиционного плана, говорили о Южном Кавказе и поддержке ЕС», — говорится в публикации.