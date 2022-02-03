Начался визит дипломатов ЕС в Азербайджан

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархельи прибыли в Баку для участия в 8-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Об этом говорится в сообщении представительства Европейского Союза в Азербайджане.

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Визит еврокомиссаров в Азербайджан в очередной раз подтверждает стратегическое партнерство между Евросоюзом и Азербайджаном в энергетической сфере.