Джейхун Байрамов: Азербайджан будет выступать в роли надежного поставщика газа в Европу

«На встрече с моим венгерским коллегой были обсуждены отношения, развивающиеся в двустороннем формате и на многосторонних платформах».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

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По его словам, между двумя странами существует диалог на высоком уровне: «На встрече обсуждалось стратегическое партнерство. Сотрудничество в экономической сфере было успешным для обеих стран. Мы надеемся, что в 2022 году наши экономики будут развиваться, и наше экономическое сотрудничество будет расширяться. У нас также есть успешное сотрудничество в сфере энергетики. Азербайджан сыграл роль надежной страны для европейских стран в энергетическом партнерстве».

Министр также заявил о заинтересованности Венгрии в деловом сотрудничестве с Азербайджаном.

«Венгрия заинтересована в Азербайджане. Принимает участие в заседаниях Южного газового коридора. Азербайджан на фоне новых реалий будет выступать в роли надежного поставщика газа в Европу, и мы верим, что и Венгрия воспользуется этим», — отметил он.