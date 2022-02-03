Азербайджан обвинил Армению в торпедировании работы трехсторонней рабочей группы.

«К сожалению, армянская сторона нарушила деятельность трехсторонней рабочей группы. Пока не видим последовательности в этом вопросе. Порой поступают позитивные мессиджи, а порой мы слышим другие мнения, что усложняет ситуацию», — об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

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