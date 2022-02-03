Ильхам Алиев: Я до конца буду защищать национальные интересы

Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Как президент, я до конца буду защищать национальные интересы, нашу государственную независимость. То есть говоря о независимости, я имею в виду не атрибуты, а реальную независимость. Можешь ты проводить реально независимую политику или нет? А может, действуешь по чьей-то указке, кому-то кланяешься. Азербайджан никогда не уступал таким попыткам, наоборот, мы сражались и побеждали на всех площадках.