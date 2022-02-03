Киев согласен провести переговоры по Донбассу в Стамбуле

Киев готов к переговорам трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле, а также в любом другом месте, но для этого необходимо согласие другой стороны, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

По словам Резникова, президент Турции публично сделал такое предложение и с Киевом велись консультации по переносу переговорной площадки в Стамбул.

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«Мы отвечали утвердительно: да, мы согласны, если эта площадка будет в Стамбуле. Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также в Женеве, Вене и в любом месте, где есть не заангажированность, самое главное независимость от одной из сторон, в именно от РФ. Мы будем готовы, но нужно чтобы согласилась ещё, и другая сторона», — сказал Резников на брифинге.