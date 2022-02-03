Сийярто рассказал в Баку о кризисе между Москвой и Киевом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Баку, прокомментировал напряженность между Киевом и Москвой.

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«Холодная война — это не шутка, мы сильно пострадали от нее. Мы не хотим снова возвращаться к этой странице истории. Мы против конфликта между Востоком и Западом. Несколько дней назад я и наш премьер-министр посетили Москву. Премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом России, состоялся диалог. Мы поддерживаем диалог. Мы очень рады, что все больше и больше европейских лидеров осознают важность диалога. Президент Франции, правительство Германии отметили важность прямых переговоров с президентом России Путиным, с другой стороны, официальные лица США встретятся со своими российскими коллегами в ближайшие недели. Мы рады видеть продолжение этого диалога, дипломатического процесса», – цитирует его АПА.