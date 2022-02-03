В Армении заявили о негативной реакции Азербайджана на их предложения

Азербайджан отрицательно отреагировал на предложения Армении по деэскалации ситуации на границе, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Напомним, эти предложения были переданы Баку посредством российской стороны.

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Процесс согласования достаточно длительный, работа продолжается, добавил он.

Мирзоян также сообщил, что Ереван обсуждает с Москвой и Баку «создание механизмов безопасности и стабильности на границе».