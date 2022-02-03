Президентские выборы в Армении пройдут в марте

Выборы президента Армении пройдут в марте, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Спутник Армения».

«Надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, вы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности и за этот период мы будем эффективно работать», — сказал Пашинян, обращаясь к провластному кандидату в президенты министру высокотехнологичной промышленности Ваагну Хачатряну.

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По его словам, Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента, что внушает уверенность, что кандидат от власти будет избран президентом.

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил появившуюся на минувшей неделе информацию в провластных СМИ о выдвижении правящей партией «Гражданский договор» кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.