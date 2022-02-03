Турция заявила, что соглашения с Украиной не направлены против России

Действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против РФ и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом. Об этом заявил Bloomberg глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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«Наши отношения с Россией не ограничиваются [поставками зенитных ракетных систем] С-400, также и наши отношения с Украиной не ограничиваются продажей беспилотных летательных аппаратов [«Байрактар]. Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях, особенно в экономической и социальной. Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период, — заявил Алтун, отвечая на вопрос журналиста о том, как Анкара относится к «обеспокоенности России по поводу оборонного сотрудничества между Турцией и Украиной». — Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия — одна из стран, которая знает это лучше всего. Договоренности, которые мы заключили и будем заключать с Украиной, не имеют прямого отношения к этому кризису между РФ и Украиной».