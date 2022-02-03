Ильхам Алиев: Сорос и Пашинян похожи на двуглавого дракона. Но дракон оказался слабым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнил финансиста Джорджа Сороса и премьера Армении Никола Пашиняна с двуглавым драконом, который в конечном счёте оказался слабым.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«… Срослись, словно они — двуглавый дракон. Но дракон оказался слабым, ничего из этого не вышло. Но правда заключается в том, что за всеми революциями в кавычках стоят одни и те же силы, и теперь все видят, к чему привели эти революции, в том числе и в Армении», — сказал глава государства, принимая участие в Молодежный форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.