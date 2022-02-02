Ильхам Алиев: Сколько человек может врать? Причём лгать совершенно бессмысленно

Президент считает, что деятельность молодежи в социальных сетях была очень успешной во время войны, «да и вообще сейчас социальные сети играют большую роль в донесении до мира правды об Азербайджане».

«Прошло 30 лет, но по сей день в некоторых ведущих странах мира армянские сказки доминируют в информационном пространстве. Не потому, что они верят в эти сказки. Поскольку это отвечает политическим интересам стран, для голосов армянского лобби, которые нужны им на выборах. Поэтому Азербайджан, пожалуй, одна из немногих стран в мире, которая регулярно подвергается атакам, информационным атакам и клевете»,— сказал президент Азербайджана в ходе Молодежного форума, посвященного 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

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