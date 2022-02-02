Коротченко: Армянские товарищи запугивают «Великим Тураном», а сами на шопинг и отдых в Стамбул

Турция и Армения восстанавливают взаимное авиасообщение по направлению Стамбул — Ереван.

То есть нас армянские товарищи запугивают «Великим Тураном» (чтобы Россия обслуживала их геополитические и военные интересы) — а сами на шопинг и отдых в Стамбул!

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Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.