Начался визит главы МИД Венгрии в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в Азербайджан.

Об этом в среду венгерский министр написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, сегодня у него состоится ужин с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Завтра будут совместный экономический комитет, бизнес форум и переговоры по энергетическим вопросам», — отметил он.