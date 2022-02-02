Четвертая промышленная революция — это уже реальность, заявил президент Алиев

«Четвертая промышленная революция — это уже реальность, и мы предпринимаем свои шаги в этом направлении, чтобы не отставать».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 2 февраля, отвечая на вопросы молодежи, пишет «Репорт».

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Глава государства отметил, что создание в Азербайджане центра Четвертой промышленной революции поможет нам получить доступ к широкому информационному пространству.