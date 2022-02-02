Болгария рассчитывает на рост поставок азербайджанского газа

Болгария намерена увеличивать объемы закупок газа в Азербайджане, приводит в среду «Интерфакс» со ссылкой на bTV слова болгарского министра энергетики Александра Николова.

По его словам, «в настоящее время Болгария получает 30-35% от объемов, согласованных с Азербайджаном». При этом министр отметил, что позиция Баку заключается в том, чтобы увеличить объемы поставок.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Телеканал уточняет, что у консорциума, поставляющего газ из Азербайджана, кроме правительства в Баку есть и иные акционеры, с которыми необходимо провести переговоры.