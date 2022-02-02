Баку и Будапешт обсудили вопросы поставок газа

В Баку прошло второе заседание рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией, на нем обсуждались вопросы поставок газа, сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«На заседании были обсуждены текущее состояние и возможности двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией», — говорится в информации Минэнерго Азербайджана.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

В частности, стороны обсудили укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК), возможности поставок азербайджанского газа в Венгрию, в том числе LNG и CNG, деятельность венгерской нефтегазовой группы MOL в Азербайджане, а также энергоэффективность и сотрудничество в сфере ВИЭ. В рамках заседания была проведена презентация о потенциале возобновляемой энергетики Азербайджана и проектах, которые планируется реализовать в этом направлении.

Руководитель рабочей группы с венгерской стороны, посол по особым поручениям по вопросам энергетики и климата Дора Зомбори отметила, что Будапешт придает особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Следующее заседание рабочей группы состоится в Венгрии.