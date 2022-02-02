Азербайджан выступил в поддержку решения ОПЕК+

Азербайджан поддержал принятое на 25-м заседании министров стран ОПЕК+ решение о продолжении в марте плана по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в целях поддержки стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, новое соглашение предусматривает увеличение суточной добычи сырой нефти в Азербайджане в марте 2022 года еще на 7 тыс. баррелей — до 675 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению составит 43 тыс. баррелей.

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Напомним, что на состоявшемся в июле прошлого года 19-м заседании министров стран ОПЕК + было принято решение о ежемесячном увеличении суточной добычи сырой нефти с августа на 400 тыс. баррелей.