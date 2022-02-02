Латвия высоко оценила вклад Азербайджана в Евроатлантическую безопасность

«Латвию и Азербайджан связывают дружеские отношения и динамичный межпарламентский диалог, характеризующийся тесными связями между группами сотрудничества».

Об этом в ходе встречи с находящейся с визитом в Латвии председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой сказала спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце.

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«Мы заинтересованы в развитии успешного межгосударственного сотрудничества», — отметила спикер Сейма Латвии (цитата по АПА).

В ходе встречи стороны обсудили укрепление связей между Азербайджаном и Евросоюзом, нынешнюю безопасность, сотрудничество между НАТО и Азербайджаном. С.Гафарова и И.Мурниеце сошлись в мнении о том, что главной задачей внешней политики любой страны является обеспечение мира и безопасности как внутри страны, так и в регионе. И.Мурниеце отметила, что Латвия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе, высоко оценивает вклад Азербайджана в Евроатлантическую безопасность.

Говоря о сотрудничестве между странами в многостороннем формате, спикер Сейма призвала Азербайджан поддержать кандидатуру Латвии на выборах в Совет безопасности ООН в 2025 году.

С.Гафарова пригласила латвийскую коллегу совершить визит в Азербайджан.