В Баку прибудет глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибудет в Азербайджан. Об этом сообщает агентство АPA.

В рамках визита иностранной делегации 3 февраля состоится заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии, ожидается подписание двухсторонних документов.

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После заседания сопредседатели комиссии – министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто проведут брифинг и бизнес-форум Азербайджан-Венгрия.