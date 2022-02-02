Ереван закладывает «мины замедленного действия» для новой войны

Армения вновь торпедирует переговоры — на сей раз уже в рамках постконфликтного урегулирования. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе своей пресс-конференции не только заявил, что, оказывается, подписание мирного договора с Азербайджаном «связано с решением карабахского конфликта», прозрачно намекнув, что Ереван этот конфликт решенным не считает. Глава армянской дипломатии отметил: «Решение еще не найдено, и мы должны продолжить переговоры в этом формате. И одним из путей урегулирования является определение параметров всеобщего мирного договора, его разработка и подписание», – а затем добавил: оказывается, «важно помнить» о выработанных сопредседателями принципах урегулирования, в частности, о «праве народа» Карабаха на самоопределение.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Можно разбирать спич Мирзояна по пунктам и напоминать, что в документах Минской группы ОБСЕ никакого «народа Нагорного Карабаха» не упоминается — речь о населении, где к тому же наличествуют две общины — армянская и азербайджанская, и поинтересоваться, каким, по мнению господина Мирзояна, будет результат «самоопределения», в том числе путем референдума, если в нем примут участие и азербайджанские вынужденные переселенцы, в том числе из равнинного Карабаха и Восточного Зангезура. Что самоопределение упоминается среди принципов, на основе которых Минская группа формировала свои предложения, но, во-первых, упоминается наряду с территориальной целостностью и уважением границ, а во-вторых, никакая Минская группа не обещала «самоопределение вплоть до отделения» именно армянской общине Карабаха. Можно продолжать еще долго, но все эти споры имели смысл до 2020 года, когда в результате очередной армянской провокации переговоры были окончательно сорваны, а армяно-азербайджанский конфликт был решен военным путем. После этого, если кто не понял, все предложения сопредседателей отправились в архив — если кому-то режут слух определения типа «на свалку истории» или «в мусорную корзину». Какой-нибудь любитель порассуждать о политике в ереванской шашлычной может, конечно, этого не понимать, но министр иностранных дел? Да еще через год после войны?

Однако вряд ли речь идет о дипломатической квалификации господина Мирзояна, который вслед за Сержем Саргсяном не разобрался в сути переговоров, в которых сам участвует. Все куда опаснее. Заявление Арарата Мирзояна, к сожалению, подтверждает худшие опасения. В Ереване не просто лелеют надежду вернуться к переговорам в рамках Минской группы и «реанимировать» тему статуса Карабаха — здесь рассчитывают таким образом удерживать «конфликт» в «рабочем состоянии». А все эвфемизмы типа «конфликт еще не решен», «статус Карабаха надо определить» и т.д., назовем вещи своими именами, по-прежнему прикрывают притязания Армении на земли Азербайджана, от которых в Ереване не отказались.

Словом, господин Мирзоян озвучивает те же «установки» и «аргументы», при помощи которых Армения четверть века торпедировала переговоры. И это куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд — по сути, Ереван уже сегодня закладывает «мины замедленного действия» для будущей войны. Но вновь забывает о сущей мелочи — реальном раскладе сил. На фоне которого новая война для Армении — это заведомая катастрофа куда большего масштаба, чем то, что произошло с ней осенью 2020 года. Азербайджан выступает за мир, но готов к любому варианту развития событий. А вот понимают ли в Армении, к чему приведут «игры с огнем» даже под дипломатическим прикрытием?

Нурани, обозреватель Minval.az