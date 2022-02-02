Баку ответил Мирзояну насчет деятельности международных организаций в Карабахе

Официальный Баку ответил главе МИД Армении Арарату Мирзояну, который ранее посетовал на то, что азербайджанская сторона «создает препятствия деятельности международных организаций в Карабахе».

Как напомнили в МИД, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1991 года в связи с координацией гуманитарной помощи такая деятельность должна осуществляться на основании уважения суверенитета и территориальной целостности принимающего государства.

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«Именно по этому принципу осуществляется деятельность международных организаций на территории Азербайджанской Республики. Доводим до сведения министра иностранных дел Армении, что деятельность любой международной организации на суверенных землях нашей страны является двусторонним вопросом соответствующей международной организации и Азербайджана. Комментарии представителя третьего государства в этом отношении неуместны и необоснованны. Было бы хорошо, чтобы министр иностранных дел Армении комментировал вопросы в связи с выполнением взятых страной на себя обязательств и построением мира в регионе», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.