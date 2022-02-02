Омер Челик: Шаги по нормализации отношений с Арменией предпринимаются с согласия Азербайджана

«Турция еще раз продемонстрировала свою приверженность миру и дипломатии в процессе нормализации отношений с Арменией».

Об этом заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

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Он отметил, что авиасообщение с Арменией возобновляется, однако до этого момента был пройден долгий путь.

Челик также добавил, что Отечественная война создала возможность для этой нормализации отношений и мира в регионе.

«Эти шаги по нормализации отношений предпринимаются с согласия Азербайджана», — подчеркнул он, сообщает АПА.