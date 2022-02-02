В Азербайджане снимут фильм о Карабахе в жанре боевика

Фильм о Карабахе будет снят в жанре боевика, сообщили в Министерстве культуры.

«Производство боевика о Карабахе начнется в этом году. Сейчас идет работа над сценарием. Подготовка любого полнометражного художественного фильма требует определенного времени. Фильм о реальных фактах и недавней истории требует более серьезного и ответственного подхода. В процессе написания сценария собирается, обрабатывается информация, рассказы, связанные с войной. То есть требуется некоторое время, чтобы работа была совершенной», — отметили в Минкультуры.