Мирзоян о приглашении Чавушоглу на форум в Анталью

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что вместе со спецпредставителем на переговорах с Турцией Рубеном Рубиняном получил приглашение принять участие в мероприятии в Анталии.

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«Я не только не вижу в этом проблемы, но думаю, что если даже связать визит с диалогом Армения-Турция, то нет ничего, кроме положительных нюансов», – заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии.