Александр Шалленберг: Мы должны работать над восстановлением доверия в регионе

«Мы, как Австрия и члены Европейского Союза, хотим мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и полностью поддерживаем это, от имени Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля приехали с этим мессиджем в регион».

Об этом на совместной пресс-конференции с армянским коллегой заявил находящийся с визитом в Армении министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

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«Я вижу процесс, который продолжается в регионе, и я воодушевлен этим. В последний раз я был в Армении в июне 2021 года, настроение по сравнению с тем временем изменилось. Я считаю, что потенциал и перспективы есть. Да, мы должны работать над восстановлением доверия в регионе. Одним из элементов в этом направлении является принятие сознательных шагов по нормализации отношений с Турцией. Я думаю, что это большой шаг как для региона в целом, так и для армянского народа. Мы знаем, что рана еще не зажила, есть некоторые открытые вопросы, но еще раз хочу отметить, что я более оптимистичен по сравнению с прошлым годом. Потому что вижу шаги в правильном направлении», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, Австрия и ЕС хотят больше помочь в этом направлении. Министр отметил, что стороны должны выразить заинтересованность в помощи:

«Но я хочу открыто сказать об одном: международное сообщество не заменит и не сможет заменить политическую волю сторон. Для этого необходимо, чтобы Баку и Ереван, азербайджанцы и армяне шли по этому пути».