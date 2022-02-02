Назарбаев больше не сможет вмешиваться в политику Казахстана

Парламент Казахстана принял законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Также теперь отменяется необходимость согласования с Елбасы по решениям внутренний и внешней политики страны. Об этом сообщает «Спутник Казахстан».

Такие нормы предусмотрены в проекте Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

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